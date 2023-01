Terroristas bolsonaristas roubam escultura de Brecheret da Câmara dos Deputados; outras obras foram depredadas

A peça estava em um pedestal localizado na entrada do salão verde Câmara dos Deputados edit

247 - A escultura Bailarina, do artista plástico Victor Brecheret, foi roubada por criminosos bolsonaristas neste domingo (8). A peça fazia parte do acervo da Câmara dos Deputados, um dos prédios invadidos pelos terroristas neste domingo.

A peça estava em uma espécie de pedestal localizado na entrada do salão verde da casa legislativa.

Além da peça de bronze polido esculpida pelo artista na década de 1920, uma obra de Candido Portinari foi esfaqueada pelos vândalos bolsonaristas.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, mostrou pelas redes sociais a destruição do Palácio do Planalto após a invasão do prédio por terroristas bolsonaristas neste domingo (8).

