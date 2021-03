Thiago Ávila é liberado após prisão por defender direito à moradia no DF (vídeo)

Ativista foi solto cerca de três horas depois de levado à 1ª DP no Distrito Federal por protestar contra despejo ilegal de famílias durante a pandemia. “Claro abuso de autoridade”, denunciou o deputado distrital Fábio Felix (PSOL) edit

247 - O ativista em defesa do direito à moradia e ecossocialista Thiago Ávila foi liberado no final da tarde desta quinta-feira (25) cerca de três horas após ter sido levado à 1ª Delegacia de Polícia enquanto participava de um projeto.

Thiago foi preso enquanto visitava e filmava uma ação de despejo de famílias no Distrito Federal. Liminar da Justiça proíbe ações deste tipo durante a pandemia de Covid-19. Ao chegar no local, o subsecretário de operações do DF Legal, Alexandre Bittencourt, deu voz de prisão ao militante, alegando “obstrução, calúnia, desacato e difamação”.

O deputado distrital Fábio Feliz (PSOL-DF) informou que irá pedir exoneração do sub-secretário. “Lutar não é crime”, defendeu o parlamentar, que foi até a delegacia acompanhar o caso. Ele denunciou ter havido “abuso total de autoridade” contra o ativista, que protestava contra o despejo ilegal de famílias durante a pandemia.

