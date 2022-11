Valdemar Costa Neto diz que o PL não reconhece resultado das urnas

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira (8) que o partido de Jair Bolsonaro (PL) não reconhece o resultado das urnas. Na avaliação feita pelo dirigente, o relatório do Ministério da Defesa "com certeza" apresentará algo. O Ministério da Defesa produziu dois relatórios, um para cada turno. A pasta divulgará um novo documento nesta quarta-feira (9). A informação foi publicada nesta terça pela coluna de Guilherme Amado.

O dirigente do PL afirmou que o partido fará oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e convidou Bolsonaro para ser o presidente de honra da legenda.

O petista conseguiu 50,9% (60 milhões) dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% (58 milhões) de Bolsonaro.

Nos últimos anos, o chefe do Executivo federal tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o seu governo. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição. Partidos oposicionistas denunciaram publicamente a tentativa de golpe.

