TSE vai apurar organização criminosa de empresários que financiam bloqueios bolsonaristas

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai apurar as denúncias apresentadas por procuradores que apontam a existência de uma organização criminosa de empresários que financiam e ajudam a coordenar os bloqueios bolsonaristas em rodovias do país inteiro, informa o jornal Valor Econômico.

Procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, de Santa Catarina e do Espírito Santo repassaram ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, em reunião nesta terça-feira (8), um levantamento com informações que podem ajudar a identificar os empresários responsáveis por estruturar e sustentar os atos golpistas. Tais empresários estariam fornecendo banheiros químicos, ônibus e alimentos para que os bolsonaristas continuem a obstruir rodovias.

"Ainda são dados incipientes para informarmos quantos empresários ou qual o valor envolvido. Mas vamos fazer um grande cruzamento de dados. O TSE vai nos fornecer algumas informações, nós trouxemos outras. E vamos trabalhar em conjunto contra qualquer movimento que possa atentar contra a democracia", disse o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, ao Valor Econômico.

Além disso, também será investigada a atuação de empresários bolsonaristas para boicotar empresas que defendem o respeito à eleição de Lula. Houve denúncias no Rio Grande do Sul, por exemplo, de listas compartilhadas em grupos nas redes sociais que trazem nomes de comerciantes que supostamente apoiaram Lula nas eleições deste ano . "A divulgação dessas listas representa um embaraço à livre iniciativa do comércio", disse a procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Andrade.

