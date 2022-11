‘Há uma grande organização criminosa por trás’, diz procurador-geral de São Paulo sobre atos golpistas

Apoie o 247

Carta Capital - O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, disse nesta terça-feira 8 haver uma “grande organização criminosa” envolvida nos bloqueios de rodovias brasileiras após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotar Jair Bolsonaro (PL).

Sarrubbo se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e com os procuradores-gerais de Santa Catarina e do Espírito Santo. “Há uma grande organização criminosa com funções pré-definidas, financiadores, arrecadadores, como é de conhecimento público. Tem vários números de Pix. Agora, temos que estabelecer quem exerce qual função “, declarou Sarrubbo a jornalistas após o encontro.

Segundo ele, empresários são os financiadores do movimento de caráter golpista. “Nós já temos alguns nomes, que não podem ser revelados, porque ainda estão sendo investigados.”

