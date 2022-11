Em ação que remete ao Nazismo, bolsonaristas cogitam marcar com estrelas as casas de quem votou em Lula no RS

Imagens espalhadas pedem que eleitores de Lula coloquem adesivos com estrelas do PT em seus estabelecimentos, a fim de que eleitores de Bolsonaro possam boicotar tais comércios edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de cidadãos de Casca, cidade do norte do Rio Grande do Sul com 9 mil habitantes, denunciou ao Ministério Público práticas de assédio eleitoral verificado na cidade que remetem a ações da época do nazismo na Alemanha. A informação é do portal GZH.

As advogadas Janaíra Ramos e Marciana Tonial Radin denunciam listas compartilhadas em grupos da cidade nas redes sociais, Whatsapp e Telegram que trazem nomes de comerciantes que supostamente apoiaram o presidente eleito Lula (PT) nas eleições deste ano.

Além disso, imagens espalhadas pedem que eleitores de Lula coloquem adesivos com estrelas do PT em seus estabelecimentos, a fim de que eleitores de Jair Bolsonaro possam boicotar tais comércios. O atual chefe do Executivo teve 72,28% dos votos válidos no município no segundo turno destas eleições.

Outra imagem ilustra uma bandeira do Brasil e afirma: "A partir de hoje vejam bem onde você vai gastar seu dinheiro. Vamos comprar e usar serviços somente de quem pensa como você."

Vale lembrar que no auge do nazismo na Alemanha, nazistas também marcavam vitrines de lojas geridas por judeus, grupo brutalmente perseguido na época. Os grafites incluíam o desenho da Estrela de Davi e a palavra “Jude” (palavra alemã para “judeu”). A premissa também era demarcar, boicotar e perseguir as pessoas devido ao preconceito.

"Não podemos desfilar com bandeira, nada. Por medo de sermos mortos. Inclusive estamos com medo de que depredem nossas residências e nossos automóveis. Uso carro até para ir ao escritório, a três quarteirões da minha casa, porque não sei se alguém vai tentar me espancar no caminho", reclama a advogada Janaíra Ramos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.