"Visivelmente nervoso", diz Juliano Medeiros sobre Jair Bolsonaro no TSE

"Seus dias estão contados", afirmou o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, ao dizer que Bolsonaro perderá a eleição edit

247 - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) ficou "visivelmente nervoso", nesta terça-feira (16), durante a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Na sessão de posse do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, Lula e Bolsonaro sentam-se frente a frente. O genocida está visivelmente nervoso, vendo diante de si aquele que irá derrotá-lo nas urnas em outubro. Seus dias estão contados", escreveu o pessolista no Twitter.

