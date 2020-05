Weintraub presta depoimento à PF e fica em silêncio sobre ataque que fez a ministros do STF

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento para a Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira, 29, em inquérito das Fake News, aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A ordem partiu do ministro do STF Alexandre de Moraes, que preside o inquérito, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças aos ministros do tribunal. O ministro da Educação compareceu na condição de investigado e foi perguntado sobre a declaração feita em reunião ministerial no dia 22 de abril, em que pede a prisão dos integrantes do Supremo, chamando-o de vagabundos.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Abraham Weintraub ficou em silencio sobre o assunto.

"Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF", disse Weintraub na reunião ministerial.

O governo federal tentou impedir o depoimento, através do ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, entrou com um habeas corpus preventivo no STF. O pedido foi estendido a todos os alvos de mandados de busca e apreensão no inquérito. Na quarta-feira, 27, a PF cumpriu 29 mandados do tipo, contra 17 aliados de Jair Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.