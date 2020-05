Em pânico, governo deve pedir habeas corpus preventivo para Weintraub

Em pânico com o ímpeto do STF em fazer cumprir a Constituição, o governo Boslonaro decidiu pedir um habeas corpus preventivo para Abraham Weintraub, ministro da Educação. edit

247 - Após uma reunião de emergência no Planalto, o governo formatou detalhes de um habeas corpus preventivo ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, convocado pelo Supremo Tribunal Federal a prestar depoimento na Polícia Federal após ataques violentos aos integrantes da Corte.

A reportagem do portal R7 destaca que “nesta noite, o texto está sendo debatido pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, no Palácio da Alvorada. O ministro da Advocacia-Geral da União, Levi Mello, deve se juntar a eles.”

A matéria ainda acrescenta que “ao chegar à residência oficial nesta noite, Bolsonaro, sem citar o STF, disse aos apoiadores que trabalhará até meia-noite junto com Mendonça. "Tô trazendo trabalho pra casa, tô com o ministro da Justiça para trabalhar até a meia-noite para resolver alguns problemas, tá ok?", afirmou ele, apontando para o ministro.”

