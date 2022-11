Wellington Dias: "na largada, o Senado já mostra compromisso com as pautas do povo"

Apoie o 247

247 - O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador designado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para coordenar diálogos sobre a PEC da Transição, destacou nesta terça-feira (29) a importância de a Proposta de Emenda à Constituição começar a ser analisada por congressistas.

"Na largada, o Senado já mostra compromisso com as pautas do povo", disse o ex-governador do Piauí.

De acordo com a PEC, o governo federal precisa ter R$ 198 bilhões fora do teto de gastos. Do valor total, R$ 175 bilhões servirão para a retomada do programa Bolsa Família pelos próximos quatro anos.

A PEC do Teto dos Gastos, aprovada no governo Michel Temer (MDB) e apoiada por Jair Bolsonaro (PL), determinou que o investimento de um ano deve corresponder ao dos 12 meses anteriores e corrigido somente pela inflação.

