ACM Neto: 'Nunca tratamos com Doria sobre 2022, nem com ninguém'

"Nunca tratamos com Doria sobre 2022. Nem com ele, nem com ninguém", afirmou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto

247 - O presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, refutou as informações de que estaria disposto a apoiar Jair Bolsonaro ou o PSDB, do governador João Doria (SP), em uma possível candidaturas de ambos para a eleição presidencial de 2022.

"Há internamente no partido diferentes pensamentos, que vão de pessoas que preferem o Doria, Mandetta (ex-ministro da Saúde), Luciano Huck, Ciro Gomes até chegar ao Bolsonaro. Mas esse assunto nunca foi discutido partidariamente. E não vamos precipitar esse debate", afirmou Neto, de acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo.

"As pessoas têm o hábito de vincular as eleições municipais e do Legislativo ao desenho futuro da eleição presidencial. Só que não existe essa vinculação. Nunca tratamos com Doria sobre 2022. Nem com ele, nem com ninguém", acrescentou.

