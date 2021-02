ACM Neto é cotado para vice de Bolsonaro em 2022

Nome do ex-prefeito de Salvador e presidente do partido direitista DEM, é cotado para ser vice de Bolsonaro em 2022 depois que afirmou em entrevista à Folha que não descarta se aliar ao presidente edit

247 - A afirmação de ACM Neto à Folha, de que não descarta estar com Jair Bolsonaro na eleição de 2022, alimentou a possibilidade, no DEM, de o ex-prefeito de Salvador ser candidato a vice na chapa do presidente à reeleição.

A hipótese, segundo políticos próximos do ex-prefeito, pode não prosperar porque o presidente do DEM teria como foco principal ganhar a eleição de governador da Bahia no próximo ano, informa o Painel.

