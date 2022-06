Alckmin: 'Bolsonaro não confia no voto popular porque sabe que não tem merecimento'

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou, nesta quinta-feira (16), em Natal (RN), os ataques feitos por Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral brasileiro.

De acordo com o ex-governador, "Bolsonaro não confia no voto popular, porque sabe que não tem merecimento, não merece o segundo mandato pelo desastre que levou o Brasil".

"O Brasil precisa do Lula para salvar a democracia, voltar a crescer. No último ano do presidente Lula, o País cresceu 7,5%. A saúde avançou. O tempo de Lula foi das universidades, hoje é o retrocesso", disse.

