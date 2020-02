Armas e treze celulares são encontrados na fazenda onde Adriano da Nóbrega foi morto

A Polícia Civil da Bahia apreendeu 13 celulares, duas espingardas, uma pistola e um revólver na fazenda onde o ex-capitão do Bope Adriano Magalhães Nóbrega morreu. Ligado à família Bolsonaro, ele era um dos mais procurados pela polícia do Rio, inclusive com alerta da Interpol edit

247 - A Polícia Civil da Bahia apreendeu 13 celulares, duas espingardas, uma pistola e um revólver na fazenda onde o ex-capitão do Bope Adriano Magalhães Nóbrega morreu em confronto com agentes, neste domingo (9), na cidade de Esplanada (BA).

O ex-militar integrava o Escritório do Crime, milícia formada por matadores profissionais sediada em Rio das Pedras, zona oeste do município do Rio. O grupo é investigado por suposto envolvimento no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), morta pelo crime organizado.

A defesa do ex-policial afirmou que o ex-capitão do Bope relatou medo de morrer. Ele ligou para o advogado na semana passada, afirmando acreditar que as ações feitas para encontrá-lo não tinham o objetivo de prendê-lo, mas sim de matá-lo.

O advogado Paulo Emílio Catta Preta, que defendia o ex-PM, disse que a morte do seu cliente foi uma queima de arquivo, ou seja, queriam assassiná-lo para que ele não revelasse informações importantes sobre investigações em que é citado.

"Ele me disse assim: 'doutor, ninguém está aqui para me prender. Eles querem me matar. Se me prenderem, vão matar na prisão. Tenho certeza que vão me matar por queima de arquivo'. Palavras dele", afirmou Catta Preta.

Além das investigações sobre o caso Marielle, Adriano também foi citado nas apurações acerca de um esquema de corrupção no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro quando o parlamentar era deputado estadual no Rio. O ex-capitão era amigo de Fabricio Queiroz, ex-assessor de Flavio na Alerj.