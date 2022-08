Arthur Lira patrocina prefeito suspeito de desvios milionários em Alagoas

Apoie o 247

247 - O município alagoano de Rio Largo, que está no centro de uma investigação da Polícia Federal pela suspeita de desvios de R$ 10,6 milhões, possui empenhos que somam R$ 90,8 milhões por meio de recurso do chamado orçamento secreto - utilizado pelo governo Jair Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional, o prefeito Gilberto Gonçalves (PP) é aliado político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

Parte dos recursos desviados no esquema foram originários de emendas do orçamento secreto e tiveram o próprio Lira como autor. Responsável pelo controle de R$ 11 bilhões das chamadas emendas de relator, que integram a base do orçamento secreto, Lira destinou R$ 16,7 milhões para Rio Largo nos últimos três anos. O município teria recebido ainda outros e R$ 74,1 milhões por meio de emendas do gênero, sem que a autoria tenha sido identificada.

A cidade, que possui 75 mil habitantes, recebeu R$ 15 milhões em emendas do orçamento secreto apenas em 2021. Lira e Gonçalves já foram investigados pela Polícia Federal no âmbito da operação Taturana, deflagrada em 2007, que apurou um esquema de desvio de cerca de R$ 300 milhões. Na época, ambos ocupavam uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas e foram indiciados. Gonçalves foi preso e Lira foi afastado. Arthur Lira até hoje recorre da sentença.

Questionado pela Revista Piauí, a assessoria de Lira informou que o parlamentar assim como todos os deputados e senadores, liberam emendas para todos os prefeitos que os apoiam”. “Cabe aos órgãos de controle a fiscalização eficiente para o bom uso dos recursos. É isso que apoiamos”, ressaltou a assessoria em nota.

