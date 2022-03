Bahia: sem apoio do PP, Rui Costa se une ao MDB e fecha aliança para as eleições de 2022

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), decidiu chamar para a sua base aliada o MDB do ex-ministro Geddel Vieira Lima, para disputar o Governo em 2022. A decisão acontece duas semanas após o Partido dos Trabalhadores perder o apoio do PP com a desistência de Jaques Wagner da corrida ao Palácio de Ondina.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a estratégia pode enfraquecer o principal rival do PT no estado. O MDB fazia parte do arco de alianças do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador ACM Neto (União Brasil) e agora vai engrossar a coligação para a candidatura do secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, ao Governo da Bahia.

O movimento das peças do tabuleiro dá novo gás à candidatura petista na Bahia, que enfrentou atritos internos e sofreu baixas nas últimas semanas. A principal delas foi a do vice-governador João Leão (PP), que rompeu com o PT após uma aliança de 13 anos e será candidato ao Senado na chapa de ACM Neto.

Nesta quinta-feira (31) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai a Salvador para participar da cerimônia de lançamento da pré-campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia. O evento acontece a partir das 14h, no Wet Salvador, na Avenida Paralela. O evento também contará com a presença do governador Rui Costa, do senador Jaques Wagner e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann.

