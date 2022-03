Quaest: ACM Neto lidera corrida na Bahia, seguido de perto por Jerônimo Rodrigues apoiado por Lula

Apoiado por Lula, Jerônimo tem 37% contra 43% de ACM Neto. Já sem o apoio do ex-presidente, Jerônimo cai para a terceira posição e ACM dispara, chegando a 69% edit

247 - Pesquisa Quaest, patrocinada pelo Banco Genial, presencial divulgada nesta quarta-feira (23) mostra amplo favoritismo de ACM Neto (UB) para a eleição a governador da Bahia. Ele tem 66% das intenções de voto no primeiro turno, mais de 61 pontos que o segundo colocado, e seria eleito já na primeira etapa do pleito. Tudo muda, porém, quando o apoio do ex-presidente Lula (PT) ao candidato petista é levado em conta.

>>> Com medo de Lula, ACM Neto consegue na Justiça suspensão de pesquisa que mostra desempenho de candidatos com apoios

No cenário 1 do primeiro turno, João Roma (Republicanos) aparece em segundo lugar:

ACM Neto (UB) – 66%

João Roma (Republicanos) – 5%

Jerônimo Rodrigues (PT) – 4%

Kleber Rosa (PSOL) – 2%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 14%

Indecisos – 9%

No cenário 2, sem João Roma, o quadro é o seguinte:

ACM Neto – 69%

Jerônimo Rodrigues – 6%

Kleber Rosa – 3%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 15%

Indecisos – 7%

No cenário 3, quando é levado em consideração o apoio de Lula a Rodrigues e ACM Neto é colocado como "candidato independente", a vantagem de Neto diminui drasticamente.

ACM Neto – 43%

Jerônimo Rodrigues – 37%

João Roma – 9%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 8%

Indecisos – 4%

Os cenários de segundo turno confirmam o favoritismo de ACM Neto:

ACM Neto x Jerônimo Rodrigues

ACM Neto – 72%

Jerônimo Rodrigues – 10%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 12%

Indecisos – 5%

ACM Neto x João Roma

ACM Neto – 72%

João Roma – 10%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 12%

Indecisos – 6%

João Roma x Rodrigues

João Roma – 24%

Jerônimo Rodrigues – 18%

Branco/Nulo/Não pretende votar – 44%

Indecisos – 14%

A pesquisa ouviu presencialmente 1.140 pessoas entre 16 e 19 de março, O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BA-06141/2022.

