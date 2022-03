Com medo de Lula, ACM Neto consegue na Justiça suspensão de pesquisa que mostra desempenho de candidatos com apoios

ACM Neto não quer que seja divulgado seu desempenho no segundo turno quando vinculado a Ciro Gomes, assim como Jerônimo Rodrigues com apoio de Lula edit

247 - O pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto (UB) acionou o Tribunal Regional Eleitoral do estado - e conseguiu uma decisão favorável - para suspender a divulgação da pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Opnus (BA-01787/2022 e BR-07285/2022) veiculada na segunda-feira (21).

>>> Pesquisa Bahia: com apoio de Lula, Jerônimo Rodrigues salta de 6% para 33% e ameaça favoritismo de ACM Neto

A decisão favorável é do desembargador eleitoral Vicente Oliva Buratto.

ACM Neto veta a pesquisa porque um trecho dela questiona os respondentes sobre a intenção de voto nos pré-candidatos quando estes são apresentados com o apoio de outras personalidades políticas.

O pré-candidato afirma que não se pode vincular seu nome ao do pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), já que "nunca houve declaração formal de apoio do primeiro e deste grêmio político ao segundo". O instituto responsável pela pesquisa, segundo o União Brasil, "se pautou na inexistente vinculação entre Ciro Gomes e ACM Neto".

Nos bastidores, porém, a avaliação é outra. ACM Neto teria reagido contra o levantamento porque teme o impacto que o apoio do ex-presidente Lula a algum candidato pode ter na eleição estadual. A pesquisa mostra que com o apoio de Lula, Jerônimo Rodrigues (PT) salta de 6% para 33% das intenções de voto, ameaçando o favoritismo de ACM Neto, que registra 41% das intenções de voto com o apoio de Ciro.

