Bolsonarista, apresentador da Band ataca Ivete Sangalo com machismo: "velha, feia, frouxa, vagabunda" (vídeo)

Por Ranyelle Andrade, Metrópoles - O ex-vereador de Natal e apresentador da Band RN, Luiz Almir, fez uma série de comentários ofensivos à Ivete Sangalo, após a cantora apoiar um coro de protesto a Bolsonaro, durante show que realizou no estado nordestino. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais é possível ver o profissional, que também comanda o programa O Povo no Rádio, na 96 FM, xingando a artista de vagabunda ao vivo.

“Ninguém tem o direito de ir cantar, juntar o povo que paga para ver o show de uma mulher que já está em decadência, velha, feia, frouxa, e a vagabunda fica mandando a maior autoridade do país tomar no c*, em pleno microfone em um hotel cinco estrelas”, detonou.

Almir ainda sugere que a cantora deveria ser expulsa do hotel em que se hospedou. “A vagabunda da Ivete ‘Sangala’ vem fazer um show para ganhar dinheiro do povo besta do Rio Grande do Norte, em um hotel cinco estrelas, cujo o dono deve ser irresponsável também, pois se fosse no meu hotel, eu tinha botado ela pra fora. E ela ficou cantando e gritando: ‘Manda Bolsonaro tomar no c*, não estou ouvindo não’. E o povo gritando, os esquerdistas doentes, gritando”, prosseguiu.

Leia a íntegra no Metrópoles.

