Bolsonarista Elba Ramalho é recebida com coro pró-Lula pela multidão do Carnaval de Recife

247 - Na noite desta sexta-feira (17) no Carnaval de Recife, na reta final do show em homenagem a Geraldo Azevedo, a cantora bolsonarista Elba Ramalho foi recebida pela multidão com um coro pró-Lula.

Ao lado de Elba, Fafá de Belém "fazia o L", em apoio ao presidente Lula (PT).

"Na plateia, muitas pessoas compareceram ao Marco Zero vestindo vermelho e com camisas de movimentos sociais, em notória tranquilidade", observou a Folha de S. Paulo.

