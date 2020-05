"Bolsonaro comete corrupção ativa ao vivo", diz Natália Bonavides sobre vaga no STF para Augusto Aras

A deputada do PT criticou a declaração de Jair Bolsonaro em sua live semanal de que "Augusto Aras entra fortemente" em uma terceira vaga no STF. "Protocolaremos notícia-crime, como nos cabe. Mas... Quem vai decidir sobre ela é o PGR", afirmou edit

247 - A deputada Natalia Bonavides disse que Jair Bolsonaro praticou o crime de corrupção ativa "ao vivo", ao prometer uma vaga no Supremo Tribuunal Federal para o procurador-geral da República, Augusto Aras, durante sua live semanal na noite desta quinta-feira, 28.

"Agora Bolsonaro comete até crime de corrupção ativa ao vivo?! Promete a Aras uma futura vaga no STF! Aras, o Procurador Geral que vai decidir se o presidente vai responder a uma ação penal! Protocolaremos notícia-crime, como nos cabe. Mas... Quem vai decidir sobre ela é o PGR!", disse Natália.

Um dia após Augusto Aras pedir a suspensão do inquérito das fake news, que atinge o coração do gabinete do ódio, Bolsonaro disse que pode indicá-lo a uma vaga no STF. "Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali do STF desapareça, o Augusto Aras entra fortemente", afirmou. Nesta quinta-feira, Aras se manifestou contra a apreensão do celular de Jair Bolsonaro.

