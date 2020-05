Bolsonaro tenta comprar Aras com vaga no STF em sua live e desmoraliza PGR

Um dia após Augusto Aras pedir a suspensão do inquérito das fake news, que atinge o coração do gabinete do ódio, Bolsonaro disse que pode indicá-lo a uma vaga no STF. "Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali do STF desapareça, o Augusto Aras entra fortemente", disse ele em sua live semanal edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 28, durante live semanal pelas redes sociais, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, pode ser indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro disse que Aras não deve ser indicado para nenhuma das duas vagas que serão abertas em seu mandato, mas deixou claro que "se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali do STF desapareça, mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga".

Assista à fala de Jair Bolsonaro:

VERGONHA! Bolsonaro oferecendo ao vivo vaga no STF para o Procurador-geral da República, Augusto Aras, que desde que assumiu a chefia do MPF está rebaixando a instituição ao agir como serviçal do presidente. Escandaloso. pic.twitter.com/QPhq8bkPSv — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 28, 2020

A declaração ocorre um dia depois do PGR pedir a suspensão do inquérito do STF que investiga disseminação de fake news contra autoridades e instituições democráticas.

Já nesta quinta-feira, Aras se manifestou contra a apreensão do celular de Jair Bolsonaro. O pedido foi feito por partidos políticos no curso do inquérito que apura a suposta interferência presidencial na Polícia Federal. Segundo Aras, como a PGR é responsável por propor diligências investigadas contra o presidente perante o STF, não cabe às legendas partidárias interferirem no processo de apuração.

