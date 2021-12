Bolsonaro recusa ajuda argentina, mas aceita doações do Japão para a Bahia

Apoie o 247

247 - Ao mesmo tempo em que recusou a ajuda da Argentina ao povo baiano, que sofre com fortes chuvas e enchentes - 24 pessoas já morreram - Jair Bolsonaro aceitou doações oferecidas pelo governo do Japão.

A Argentina havia oferecido ajuda de dez homens - os "capacetes brancos'', que atuam em operações de socorro. A avaliação do governo federal, no entanto, foi de que a ajuda "não seria necessária" porque o serviço ofertado já é prestado pelas Forças Armadas e a Defesa Civil.

Doações do governo japonês, no entanto, foram aceitas. A Agência de Cooperação do Japão (JICA) ofereceu barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas plásticas, galões plásticos e purificadores de água. "Eles chegarão à Bahia por via aérea e/ou serão adquiridos no mercado brasileiro", disse Bolsonaro.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, é adversário político de Bolsonaro, assim como o governador da Bahia, Rui Costa (PT), que havia manifestado sua gratidão pelo oferecimento de auxílio argentino e inclusive pediu para que o governo federal liberasse a entrada dos socorristas estrangeiros.

