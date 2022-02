“Cabeçudo, arataca, pau de arara”: Bolsonaro volta a xingar e desrespeitar nordestinos em viagem à região (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Em viagem pelo Nordeste - nesta terça-feira (8) na cidade de Salgueiro, Pernambuco -, Jair Bolsonaro reagiu às críticas por ter chamado assessores de “pau de arara”, durante live na última quinta-feira, para se referir a nordestinos.

Bolsonaro afirmou que, entre amigos, costuma utilizar os termos “cabra da peste, pau de arara, arataca e cabeçudo” também, com o mesmo objetivo. “Eu sempre me referi com os amigos, né, cabra da peste, pau de arara. Eu me chamo de alemão também, sem problema nenhum. Arataca, cabeçudo, pô, é isso aí, valeu”, disse em entrevista ao Blog do Magno .

A expressão “pau de arara” faz referência ao transporte precário que trouxe gerações nordestinos para o Sudeste do país durante vários movimentos migratórios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na transmissão ao vivo em suas redes sociais, Bolsonaro reclamou de críticas por revogação do luto oficial de Padre Cícero e disse que o líder religioso cearense era de Pernambuco.

“Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que fica lá? Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô?”, reclamou na ocasião.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE