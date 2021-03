Camilo Santana anuncia lockdown em todo o Ceará a partir de sábado

Numa ação necessária para frear o contágio do coronavírus, o governador do Ceará decretou medidas restritivas rígidas para o estado até o próximo dia 21 de março edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou na noite desta quinta-feira (11) que decretou lockdown em todo o estado do Ceará.

A medida passa a valer a partir de sábado (13) e valerá até o próximo dia 21 de março. As medidas restritivas que já vigoravam na capital Fortaleza, vigentes até o dia 18, também serão estendidas.

Camilo Santana divulgou também que a vacina russa Sputnik V contra Covid-19 vai integrar o Plano Nacional de Imunização (PNI).

"Reunião agora à noite com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e governadores do Nordeste para tratarmos sobre a aquisição da vacina Sputnik V, e o cronograma de distribuição das demais vacinas aos estados. Fechamos entendimento com o Ministério da Saúde para a compra da Sputnik para o Plano Nacional de Imunização", informou Camilo.

URGENTE: @CamiloSantanaCE acaba de anunciar lockdown em todo o CE a partir deste sábado.

Decisões duras são necessárias para salvar vidas.

Sigamos juntos, pela vida e contra o avanço da COVID-19! March 12, 2021

