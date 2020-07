Caso Miguel: primeira-dama Sarí Côrte Real é indiciada por abandono de incapaz

247 - A Polícia Civil de Pernambuco indiciou a primeira-dama da Tamandaré, Sarí Côrte Real, por abandono de incapaz pela morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do nono andar de um prédio em Recife, quando estava sob os cuidados de Sarí. O MP pediu ainda a cassação do mandado do marido de Sarí, prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker Corte Real.

Como a primeira-dama estava com a "guarda momentânea da criança", já que a mãe, empregada doméstica de Sarí, passeava com os cachorros da patroa no momento da queda de Miguel, ela foi parcialmente culpada pela Polícia Civil pelo acidente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.