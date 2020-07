MP pede cassação do prefeito de Tamandaré sobre o caso Miguel

Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu do nono andar de um prédio em Recife enquanto estava sob os cuidados de Sari Corte Real, mulher do prefeito de Tamandaré edit

247 - O Ministério Público de Pernambuco pediu à Justiça que seja cassado o mandado do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker Corte Real, e que seus bens sejam bloqueados, de acordo com informações de Rogério Gentile, do UOL.

O pedido tem relação com a morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que caiu do nono andar de um prédio em Recife enquanto estava sob os cuidados de Sari Corte Real, mulher do prefeito de Tamandaré.

A mãe do menino, Mirtes Renata Santana de Souza, era empregada doméstica na casa do prefeito, mas constava como funcionária comissionada da administração municipal.

