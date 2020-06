Protesto em Recife pede justiça para Miguel, menino que caiu do 9º andar e morreu sob a guarda de patroa da mãe

O ato ocorreu no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). “Vidas Negras importam”, “Crime burguesia branca” e “Cinco unhas valem mais do que cinco anos de um preto” estava escrito em alguns cartazes edit

247 - Manifestantes em Recife realizaram um ato nesta sexta-feira, 5, no Centro de Recife, para pedir justiça ao menino de 5 anos, Miguel Otávio Santana da Silva, que caiu do 9º andar enquanto estava sob a guarda da patroa de sua mãe, a doméstica Mirtes Renata. A patroa Sari Mariana Côrte Real é primeira-dama de Tamandaré e empregava Mirtes com terceirizada da Prefeitura. Ele foi detida, mas imediatamente solta após pagar fiança de R$ 20 mil.

O ato ocorreu durante a tarde, no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). “Vidas Negras importam”, “Crime burguesia branca” e “Cinco unhas valem mais do que cinco anos de um preto” estava escrito em alguns cartazes, segundo o G1. A última frase faz alusão ao fato de que Sari Corte Real fazia as unhas quando o menino morreu. Os manifestantes gritaram: “não foi um acidente, foi crime” e chamaram Sari de “assassina”. Confira.



Manifestação hoje no Recife pela morte do menino Miguel, de 5 anos. Imagens do @MidiaNINJA pic.twitter.com/HLfAQHBYbY — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) June 5, 2020





QUEREMOS JUSTIÇA POR MIGUEL!



Em Recife, manifestantes realizam intervenção em protesto na frete do local onde Miguel morreu, o condomínio de luxo conhecido como Torres Gêmeas.



20 mil é a vida de uma criança negra pobre e a dor de uma mãe.



Fotos: Ernesto de Carvalho pic.twitter.com/6CdwWQgEU5 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 5, 2020





Foi crime, não foi acidente! Justiça por Miguel! pic.twitter.com/tW6ZRlrTzh — Felipe Nascimento 🏳️‍🌈 (@ifnascimento_) June 5, 2020





Vale 20 mil reais a vida de uma criança? Acontece agora em recife um ato em memória e por justiça a Miguel, de 5 anos, morto após ter sido deixado a própria sorte pela patroa de sua mãe, trabalhadora doméstica.



Fotos: Victor Lacerda e Rafaella Gomes / Mídia NINJA pic.twitter.com/JuHGehf12z — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 5, 2020

