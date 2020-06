Primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real é a patroa autuada pela morte do menino Miguel no Recife

Revista Fórum - Sari Gaspar Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré (PE), Sérgio Hacker (PSB), que até então teve a sua identidade mantida sob sigilo pela Polícia Civil, é a empregadora da mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, que morreu ao cair do 9º andar de um edifício de luxo no Recife.

Ela foi autuada por homicídio culposo, por negligenciar de menor, mas não teve o nome divulgado pela Polícia Civil. Ela chegou a ser presa em flagrante, mas pagou R$ 20 mil de fiança e responderá em liberdade. O garoto morreu enquanto procurava pela mãe, que havia descido para passear com o cachorro dos patrões.

Mirtes Renata Souza, mãe do garoto, contou que era empregada doméstica do prefeito de Sérgio Hacker, e da sua esposa, Sari Corte Real, apontada como responsável pelo homicídio. “Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como já vi vários casos na televisão. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias. Mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado”, desabafou.

Sari Gaspar Corte Real, esposa do prefeito de Tamandaré (PE), Sérgio Hacker (PSB) (Photo: Reprodução)

Vídeo do EXATO momento que ela aperta o botão e deixa o garoto ir sozinho no elevador, sabe lá pra que andar. POR QUE ESSA DESGRAÇADA APERTA UM ANDAR PRA CIMA???? #justicapormiguel pic.twitter.com/2zbDPeZTUu — Tamires 🔴⚫ (@Mires_alves) June 4, 2020

