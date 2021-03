Cemitério a céu aberto: ossadas e corpos em decomposição são encontrados em cidade pernambucana

247 - Moradores da cidade de Vitória de Santo Antão (PE), na zona da mata, registraram um cemitério a céu aberto, com ossadas e corpos em decomposição, quando passaram pelo Cemitério São Sebastião na manhã de hoje (18).

Eles se mostraram preocupados com a situação da Covid-19 e denunciaram a prática, que é recorrente no município.

"Sempre tem esses sacos jogados por ali. Não é de hoje. As pessoas chegam para visitar e dão de cara com os corpos em decomposição. Um mau cheiro terrível", comentou a dona de casa Estela Ribeiro, de 49 anos, que reside no entorno do cemitério.

Ela diz que a alta demanda em cemitérios levou à situação: "Já vi gente esperando horas para enterrar uma pessoa. Esperando um funcionário voltar do intervalo".

As informações foram reportadas no Uol.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.