'Ciro Gomes e Roberto Cláudio são responsáveis pelo fim da aliança do PDT com o PT no Ceará,' diz prefeito de Sobral

247 - O prefeito de Sobral (CE), Ivo Gomes (PDT), criticou o processo que definiu o nome do pedetista Roberto Cláudio para disputar o governo estadual no pleito de outubro e afirmou que ele e o presidenciável Ciro Gomes (PDT) foram os responsáveis por causar “danos” à aliança com o PT, que perdurou por 16 anos.

Ainda segundo ele, o senador Cid Gomes (PDT), que vinha tentando manter a aliança com o PT, foi "alijado" das discussões que definiram o apoio do partido à candidatura de Roberto Cláudio.

O prefeito de Sobral ressaltou, ainda, que é necessário diálogo para superar a crise que considera salutar que Cid Gomes retome as articulações no Estado e que esta “missão” compete a Ciro e Roberto Cláudio.

“Acho que (precisam) fazer o que não fazem há dois meses. Conversar, tentar trazer o Cid”, disse Ivo Gomes ao jornal Diário do Nordeste. “(Cid) foi completamente alijado do processo (de sucessão)”, destacou. Ivo Gomes também disse considerar “difícil” que Cid participe da campanha eleitoral do PDT ao governo, caso o diálogo não seja retomado.

Questionado se irá à convenção partidária que deverá homologar a candidatura de Roberto Cláudio no próximo domingo (24) em Fortaleza, o prefeito afirmou que isso tem“chance zero” de acontecer.

