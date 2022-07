Ciro Nogueira é vaiado em convenção do PDT no Piauí: “Fora bolsonarista, fora Bolsonaro!" (vídeo)

"Eu me retiro, porque eu não fico junto com bolsonarista”, disse a candidata a deputada Amanda Costa edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), foi vaiado durante a convenção estadual do PDT, neste sábado (30), em Teresina, no Piauí. A informação é do GP1.

Ele foi hostilizado quando chegava no evento. Ele chegou de surpresa na convenção, acompanhado do pré-candidato a governador Sílvio Mendes e do pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues, quando a candidata a deputada federal do PDT, Amanda Costa, se levantou da mesa de honra e começou a gritar palavras contra o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fora bolsonarista, fora Bolsonaro! Eu me retiro, porque eu não fico junto com bolsonarista”, disse Amanda Costa, se retirando do salão nobre da Câmara Municipal de Teresina onde ocorria a convenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.