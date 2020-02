Ciro rebate Carlos Bolsonaro: ‘somos e seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas e milicianos’

Vereador, filho de Jair Bolsonaro, chamou Cid e Ciro Gomes de “pessoal do nariz nervoso”. Embate é motivado pelo motim ilegal da PM no Ceará, que recebe apoio da família Bolsonaro e que foi enfrentado pelo senador Cid Gomes edit

247 - O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) rebateu o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que em uma postagem nas redes sociais chamou Ciro e seu irmão Cid Gomes de “pessoal do nariz nervoso”.

A mensagem foi publicada no sábado 22, ao comentar um vídeo no qual o senador Randolfe Rodrigues (PDT-CE) demonstra apoio ao senador licenciado, que foi baleado com dois tiros na quarta-feira 19 ao tentar enfrentar PMs que faziam motim ilegal em Sobral (CE). Ele teve alta hospitalar cinco dias após o ferimento e ficará com projéteis alojados no corpo.

“Deslumbrado, nós aqui no Ceará somos e seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas, milicianos e peculatários corruptos. Quanto dinheiro roubado o Queiroz depositou na conta da mulher de seu pai, o canalha maior?”, publicou Ciro Gomes no Twitter neste domingo 23.

Desde o início dos protestos em cidades do Ceará, a família Bolsonaro tem tentado fragilizar governadores e fortalecer as greves ilegais. Em Sobral, PMs saíram encapuzados nas ruas, tomaram viaturas da corporação e intimidaram a população, ordenando o fechamento de comércios. O motivo é a reivindicação de um reajuste salarial.

Um grupo da categoria não aceitou a proposta oferecida pelo governo de Camilo Santana (PT). Neste sábado, o governador anunciou o afastamento de 168 policiais que participaram dos protestos.

