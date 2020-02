Cid Gomes tem alta hospitalar 5 dias após ser baleado e ficará com projéteis alojados no corpo

De acordo com a assessoria de imprensa do senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), o parlamentar continuará a reabilitação em sua residência, em Fortaleza, mas não realizará procedimentos para a retirada dos projéteis do corpo edit

247 - Depois de passar cinco dias internado, o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) recebeu alta médica e deixou o hospital neste domingo (23). Ele foi baleado durante um motim de policiais militares em Sobral, interior do Ceará. De acordo com a assessoria de imprensa dele, o parlamentar continuará a reabilitação em sua residência, em Fortaleza, mas não realizará procedimentos para a retirada dos projéteis do corpo.

O pedetista foi baleado na quarta-feira (19) em um motim de policiais que pedem reajuste salarial. Quando foi atingido, ele tentava furar um bloqueio feito no 3º Batalhão da Polícia Militar do município com uma retroescavadeira.