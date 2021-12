De férias na praia, Bolsonaro se cala sobre enchentes na Bahia, que já mataram 20 pessoas

Em conversa com jornalistas, Bolsonaro preferiu falar novamente contra a vacinação de crianças edit

247 - Curtindo férias no litoral de Santa Catarina enquanto a Bahia sofre com fortes chuvas e enchentes, Jair Bolsonaro (PL) falou a jornalistas nesta segunda-feira (27) e não comentou a situação do povo baiano.

O chefe do governo federal preferiu novamente falar contra a vacinação de crianças contra Covid-19, afirmando que não permitirá a imunização de sua filha mais nova, Laura, de 11 anos.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Bahia, o estado contabiliza 31.405 desabrigados e 31.391 desalojados, segundo dados enviados pelas prefeituras e totalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). O total de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência.

Foram registrados ainda 358 feridos e 20 mortos. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem, de 21 anos, levado pela correnteza. O total de pessoas afetadas é superior a 470 mil (471.009).

As mortes foram registradas em: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).

Ao contrário de Bolsonaro, o ex-presidente Lula (PT), favorito para as eleições presidenciais de 2022, cobrou ajuda das Forças Armadas em favor da população da Bahia.

