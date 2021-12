Lula cobra ação das Forças Armadas para ajudar vítimas das enchentes na Bahia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), favorito para as eleições presidenciais de 2022, cobrou pelo Twitter nesta segunda-feira (27) uma ação das Forças Armadas para auxiliar a população baiana, que atualmente sofre com as gravíssimas enchentes na região.

Lula disse que está em contato com o governador da Bahia, Rui Costa (PT).

"Conversei com o governador Rui Costa, e é importante e urgente que as Forças Armadas, com sua estrutura de enfrentamento de calamidades, atuem no apoio para as vítimas das enchentes. Sem nenhum tipo de veto político, mas sim para ajudar o povo da Bahia", escreveu o ex-presidente.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), o estado tem 16.001 desabrigados pelas chuvas, 19.580 desalojados, dois desaparecidos e 18 mortos.

São 72 municípios baianos em situação de emergência reconhecida pelo Governo do Estado. Do total, 58 deles estão também em situação de crise por conta das enchentes, segundo o governo da Bahia.

