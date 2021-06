Depois de Flávio Dino, jornalista Ricardo Cappelli também anuncia desfiliação do PCdoB

"Anuncio a minha desfiliação do PCdoB, partido pelo qual militei nos últimos 26 anos, onde aprendi muito e pelo qual tenho imenso respeito", afirmou o secretário de Comunicação do governo maranhense, Ricardo Cappelli edit

247 - Após o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciar que pediu desfiliação do PCdoB, o secretário de Comunicação do executivo maranhense, Ricardo Cappelli, também informou que deixará a legenda

"Anuncio a minha desfiliação do PCdoB, partido pelo qual militei nos últimos 26 anos, onde aprendi muito e pelo qual tenho imenso respeito. Aos amigos construídos nesta longa trajetória, a certeza de que continuaremos juntos na luta por um Brasil mais justo, livre e soberano", disse.

Antes de assumir o cargo atual, Capelli trabalhava como secretário da representação do governo maranhense em Brasília (DF). Também foi presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) entre 1997 e 1999, e foi durante a sua gestão que a entidade recebeu o então presidente de Cuba, Fidel Castro, na primeira Bienal de Cultura e Arte, em Salvador (BA), em 1999.

