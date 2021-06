Flávio Dino deixa o PCdoB e partido perde seu único governador

Governador do Maranhão, que deve ir para o PSB, agradeceu a acolhida durante os 15 anos em que esteve filiado ao partido, e disse que continuará a se dedicar a um novo ciclo de conquistas sociais no Brasil edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou na tarde desta quinta-feira (17) que pediu desfiliação do PCdoB.

Pelo Twitter, Dino agradeceu a acolhida que recebeu do PCdoB durante 15 anos de filiação à legenda e destacou o papel histórico do partido na defesa de um "novo projeto nacional de desenvolvimento" para o Brasil.

"Informo que pedi desfiliação ao PCdoB. Desejo êxito ao Partido na sua caminhada em defesa de uma Pátria Livre e Justa. Uma grande Frente da Esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando", afirmou o governador maranhense.

Um dos governadores que mais se destacaram no enfrentamento à pandemia, Flávio Dino deve se filiar ao PSB. Além de Dino, o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, deixou o PSOL e irá ingressar nos quadros do PSB.

Agradeço ao PCdoB a acolhida fraterna nesses 15 anos de militância. Diferenças que hoje temos, de estratégia e tática políticas, são menos importantes do que o meu reconhecimento ao papel histórico do partido na defesa de um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil June 17, 2021

