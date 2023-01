Deputado bolsonarista da Paraíba, Walber Virgulino estimulou e apoiou atos terroristas em Brasília

Em decorrência da conduta golpista, Virgulino é um dos alvos de ação do Prerrogativas no STF que pede a suspensão da posse de deputados que endossaram os atos golpistas de domingo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com publicações em redes sociais e declarações públicas em entrevistas, o deputado estadual bolsonarista da Paraíba Walber Virgulino (PL) foi um dos agentes políticos a estimular e apoiar o terrorismo golpista que assolou Brasília no útlimo domingo (8), informa o site Pragmatismo Político.

No próprio dia dos atos antidemocráticos no Distrito Federal, Virgulino fez posts na internet, com coletâneas de vídeos das invasões às sedes dos Três Poderes, exaltando o movimento. Na legenda, o deputado escreveu: “O POVO PELO POVO em sua fúria incontrolável”.

>>> Deputado que apoiou terrorismo bolsonarista em Brasília critica envio de tropas da PMPB ao DF

Além disso, em entrevista ao Jornal Notícias da Manhã, na Rádio Espinharas FM, o deputado afirmou que "não condena" os atos antidemocráticos e disse que o caso ocorrido em Brasília no último domingo “é a revolta do povo e é o primeiro de muitos que irão ocorrer”.

Em decorrência de sua conduta golpista, Virgulino é um dos alvos de uma ação do Grupo Prerrogativas no Supremo Tribunal Federal (STF) que pede a suspensão da posse de deputados que manifestaram apoio aos atos golpistas de domingo. Além dele, são citados os parlamentares Carlos Jordy (PL-RJ), Silvia Waiãpi (PL-AP), André Fernandes (PL-CE), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Sargento Rodrigues (PL-MG).

Filiado ao PL, o deputado paraibano também corre risco de punição dentro da sigla por endossar o terrorismo. Em entrevista para a Reuters, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, condenou os ataques aos prédios públicos e afirmou que vai expulsar filiados que tenham participado da invasão e depredação do Palácio do Planalto e dos prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.