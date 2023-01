Deputado que apoiou terrorismo bolsonarista em Brasília critica envio de tropas da PMPB ao DF

Apoie o 247

ICL

247 - Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado estadual bolsonarista Walber Virgolino (PL-PB) criticou o envio de 30 policiais militares da Paraíba para reforçar a segurança do Distrito Federal, que foi atacado por terroristas bolsonaristas no domingo (8). A informação é do Blog do Maurílio Júnior.

"Tomando conhecimento que a segurança pública é zero e o governador está enviando tropas para Brasília e esquecendo de cuidar do nosso estado (...) não existe sequer um plano de segurança pública. Governador, venha de Brasília e passe administrar o estado", afirmou o deputado.

>>> Anderson Torres desembarca em Brasília nesta sexta para cumprir prisão decretada por Moraes

Aparentemente preocupado com a segurança pública, Virgolino é acusado pela deputada estadual Cida Ramos (PT) de apologia ao terrorismo por ter apoiado os atos terroristas na capital federal, em que bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes e o Palácio do Planalto.

O Blog do Maurílio Júnior lembra que, em entrevista ao Jornal Notícias da Manhã, na Rádio Espinharas FM, o deputado afirmou que "não condena" os atos antidemocráticos e disse que o caso ocorrido em Brasília no último domingo “é a revolta do povo e é o primeiro de muitos que irão ocorrer”.

>>> Terrorista que participou do ataque a Brasília manteve encontros com Bolsonaro e Mourão

"Já nessa quarta-feira (11/01), o grupo Prerrogativas, composto por advogados e juristas, ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF), para pedir a suspensão da posse de Virgolino, deputado estadual reeleito, por justamente incitar os atos violentos", acrescenta o blog.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.