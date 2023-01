Anderson Torres desembarca em Brasília nesta sexta para cumprir prisão decretada por Moraes

Apoie o 247

247 - Com a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres desembarca nesta sexta-feira (13) em Brasília para se apresentar à Justiça, informa a GloboNews.

Ele estava de férias nos Estados Unidos. Torres deve chegar por volta de 6h30 e se entregará à Polícia Federal.

A prisão de Torres foi decretada por Moraes em decisão monocrática, mas ratificada nesta quarta-feira (11) pelo plenário do STF. Apenas os ministros André Mendonça e Kassio Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, discordaram da prisão.

A prisão de Torres ocorre após os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no domingo (8). O interventor federal na segurança do DF, Ricardo Cappelli, afirma que Torres comandou um esquema de sabotagem que permitiu com que as sedes dos Três Poderes fossem invadidas e depredadas.

