Moraes manda prender Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro que facilitou terrorismo

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender o ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que está nos Estados Unidos de férias enquanto Brasília tenta se reerguer da destruição provocada por terroristas apoiadores do antigo governo. A informação é da Folha de S. Paulo.

A ordem foi dada em resposta ao pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias, que solicitou a detenção em flagrante de Torres e de demais agentes públicos que tiveram participação ou se omitiram durante a invasão de terroristas bolsonaristas às sedes dos três poderes, em Brasília, no domingo (8). O ex-ministro de Bolsonaro não estava no país durante os eventos.

>>> PF faz operação na casa de Anderson Torres

Moraes já havia apontado "o descaso e conivência" de Torres "com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem" no Distrito Federal, na determinação que afastou Ibaneis Rocha (MDB) do governo do DF.

A Polícia Federal deve cumprir a prisão no momento da chegada de Torres ao Brasil, segundo a Folha.

