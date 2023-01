PF faz operação na casa de Anderson Torres

Apoie o 247

247 - Agentes da Polícia Federal (PF) estão na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, no condomínio Ville de Montagne, no bairro Jardim Botânico, em Brasília (DF).

Ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres era secretário de Segurança do Distrito Federal, mas foi demitido após ser acusado de omissão nos ataques terroristas cometidos por bolsonaristas no último domingo (8), quando manifestantes invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Nãi foi possível saber se Torres estava na casa ou se ainda está em viagem nos Estados Unidos, onde foi junto com Bolsonaro. A deputada federal eleita Erika Hilton (PSOL-SP) enviou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um ofício para que Bolsonaro e Torres sejam extraditados dos EUA.

A Advocacia-Geral da União pediu a prisão de Torres. O Supremo afastou Ibaneis Rocha (MDB) - o emedebista não comandará o GDF por 90 dias e disse que respeita a decisão do Supremo.

O ministro da Corte Alexandre de Moraes determinou a prisão de Fabio Augusto Vieira, militar que era o responsável pelo comando da corporação quando apoiadores Bolsonaro invadiram cometeram atos de terrorismo.

