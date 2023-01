Indicado por Bolsonaro, Nunes Marques votou contra prisão de Anderson Torres e afastamento e Ibaneis

Apoie o 247

247 - Indicado por Jair Bolsonaro (PL) para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Kassio Nunes Marques, assim como André Mendonça, também indicado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto, votou contra a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres.

Ambos também divergiram da decisão de Alexandre de Moraes determinando o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do governo do DF.

