Indicado por Bolsonaro, André Mendonça vota no STF contra prisão de Anderson Torres

Ele também foi contrário ao afastamento de Ibaneis do governo do DF e defende investigação de autoridades federais edit

247 - Indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça votou contra a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, e ao afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, após os atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo (8).

Em seu voto, o ministro ainda defendeu a necessidade de apurar a responsabilidade de autoridades "de quaisquer níveis ou instâncias" — incluindo as federais — nas falhas de segurança que permitiram manifestantes golpistas invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes no último domingo, informa O Globo.

Porém, a posição de André Mendonça não altera a decisão do STF, pois tanto a ordem de prisão de Torres quanto o afastamento de Ibaneis já têm maioria em julgamento no plenário virtual da corte.

