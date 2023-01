STF forma maioria pela prisão de Anderson Torres e pelo afastamento de Ibaneis

Apoie o 247

247 - O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria no início da tarde desta quarta-feira (11) decidindo pela manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes no sentio de determinar a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Votaram pela manutenção da decisao de Moraes os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

Ibaneis Rocha ficará afastado do cargo por 90 dias. Sua vice, Celina Leão (PP), já assumiu o posto.

Torres está nos Estados Unidos, mas anunciou na noite de terça-feira (10) que voltará ao Brasil para se apresentar à Justiça. Não se sabe, no entanto, quando ele desembarcará em território nacional.

