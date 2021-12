Deputado do PL é flagrado com bolada de dinheiro de emendas nas mãos

Josimar de Maranhãozinho comanda o diretório do PL no Maranhão edit

247 - Um deputado bolsonarista do PL, Josimar de Maranhãozinho, foi flagrado por câmeras com uma bolada de dinheiro nas mãos. Na quarta-feira (1), ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) destinada a coletar provas de sua participação em esquema de desvio de milhões de reais em verbas federais destinadas a obras e à área de saúde.

Maranhãozinho comanda o diretório do PL no Maranhão. Segundo a revista, as imagens provam a "farra de emendas" que o governo Jair Bolsonaro utiliza para comprar apoio no Congresso.

Os policiais instalaram uma câmera e equipamentos de escuta dentro do escritório de Josimar de Maranhãozinho, onde ele guardava dinheiro e se reunia com políticos na capital maranhense. As imagens foram obtidas por um site/revista de extrema direita a serviço de Sergio Moro.

