Em Campina Grande, Lula participa de ato de apoio às candidaturas de Veneziano e Ricardo Coutinho

RBA - Em postagem no Twitter na manhã de hoje (2), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenta sua passagem por Campina Grande, onde fará ato no final da tarde (a partir das 17 horas) no Parque do Povo. “Quero, junto com o povo da Paraíba, ajudar a reconstruir o país, promover geração de empregos, moradia e melhorar a vida do povo”, escreveu. No giro pelo Nordeste, o petista estará em Teresina na quarta-feira (3).

Nas postagens, o candidato à Presidência menciona o “legado” das gestões petistas no estado. “Ampliamos o ensino superior, mais de 500 mil famílias foram atendidas pelo Bolsa Família e 69 mil moradias foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida”, disse na rede social. A Paraíba tem 223 municípios e sua população é estimada em aproximadamente 4 milhões de pessoas. A receita anual do estado é de R$ 11 bilhões. Campina Grande tem 400 mil habitantes,

A agenda do petista tem início às 11h, quando se reúne com lideranças religiosas no Hotel Garden. Inicialmente, a agenda de Lula o colocava na capital, João Pessoa, mas foi alterada para Campina Grande, onde ocorrerá o ato político em que será formalizado o apoio à candidatura do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) ao governo do estado. O pré-candidato paraibano ao Senado, o ex-governador Ricardo Coutinho (PT), estará no evento.

São esperadas entre 40 e 50 mil pessoas advindas de diversas partes do estado, o que depende de fatores como clima, segundo a organização, que divulgou uma nota com recomendações, incluindo normas de segurança.

Confira:

o credenciamento para o evento tem início às 14h;

não será permitida entrada com garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidro, fogos de artifício, sinalizadores;

álcool em gel somente será permitido em embalagens de até 100ml;

alimentos devem estar embalados – as frutas picadas em recipientes de plástico e os demais, em papel alumínio e sem talheres;

só será permitida entrada de bandeiras sustentadas com tubo de PVC e não com madeira;

será disponibilizada água para o público em locais sinalizados;

o público preferencial terá um credenciamento próprio sinalizado e um local exclusivo;

autoridades e convidados dos movimentos sociais também terão credenciamento em local próprio e orientação de representantes dos partidos;

o acesso ao local do evento será pelas entradas localizadas na Rua Sebastião Donato





