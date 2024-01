Em Recife, Lula participa da cerimônia de transmissão de cargo do Comando Militar do Nordeste

Evento marcou a passagem do cargo do general de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos para o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) participou nesta sexta-feira (19) da solenidade de transmissão de cargo de Comandante Militar do Nordeste, realizada no Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, em Recife (PE).

O evento marcou a passagem do cargo do general de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos para o general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro. O ministro da defesa, José Múcio Monteiro, a governadora Raquel Lyra (PSB) , o prefeito do Recife, João Campos (PSB) e o comandante do Exército, general Tomás Paiva, também participaram da cerimônia

Ao chegar à cerimônia, Lula estava acompanhado pelo prefeito do Recife. Na quinta-feira (18), João Campos acompanhou Lula durante a agenda que anunciou a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), no Complexo Industrial e Portuário de Suape. O prefeito iniciou o dia com uma postagem agradecendo ao aliado e compartilhando a experiência emocional do encontro.

Na noite de quinta-feira, Lula e Campos jantaram juntos em um hotel em Boa Viagem. Além de João, a mãe do prefeito, Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos, e seus irmãos estiveram presentes no encontro.

A governadora Raquel Lyra, também estendeu um convite oficial a Lula para jantar no Palácio do Campo das Princesas após a cerimônia na Rnest. No entanto, o ex-presidente declinou, alegando cansaço, preferindo descansar no hotel.

