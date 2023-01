Estudante de jornalismo da UFPI é estuprada e morta durante calourada

Janaína da Silva Bezerra foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática, no Centro de Ciências da Natureza (CCN) da UFPI edit

247 - Janaína da Silva Bezerra, 22 anos, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí (UFPI), morreu após participar de uma calourada na instituição. A polícia afirma que a jovem morreu após ser estuprada e ter o pescoço quebrado. Um homem foi preso suspeito do crime. A reportagem é do portal G1.

A jovem Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, chegou morta ao Hospital da Primavera, localizado na Zona Norte de Teresina. Ela apresentava lesões no rosto e em diversas regiões do corpo.

De acordo com o delegado Francisco Costa, conhecido como "Barêtta", a jovem foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática, no Centro de Ciências da Natureza (CCN) da UFPI. No local, foram encontrados uma mesa e um colchão com vestígios de sangue. Os materiais foram apreendidos.

Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, era estudante do curso de Jornalismo na UFPI. Ela ingressou na instituição no período 2020 e já estava juntando dinheiro para pagar a formatura.

A cunhada Andreza Almeida contou que Janaína era uma estudiosa e sonhava em escrever um livro. Ela foi a primeira da família a ingressar no ensino superior.

Um rapaz, que também é estudante da UFPI, foi detido suspeito do crime no sábado (28). Ele relatou que Janaína passou mal durante uma relação sexual consensual.

"O que sabemos é que um vigilante da instituição avistou o rapaz saindo da sala, com a moça nos braços. O vigilante viu as roupas do rapaz sujas de sangue, disse 'ei, o que tá acontecendo aí?' e o rapaz disse 'minha amiga passou mal, tô levando pro hospital'. O vigilante então deteve ele, chamou reforço e, de carro, foi com os dois até o hospital", contou o delegado Barêtta.

Na tarde deste domingo (29), durante audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

